شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوى العام.. اعرف نوعية امتحانك حسب مدرستك فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب الذين يؤدون الامتحانات فى يناير المقبل بالصفين الأول والثانى الثانوى حسب نوع المدرسة وفئات الطلاب، ”الخليج 365” يقدمها فى النقاط التالية: 1ـ لو أنت طالب فى مدرسة خاصة ومنتظم تؤدى الامتحان إلكترونيًا داخل مدرستك. 2ـ لو أنت طالب فى 2 ثانوى بمدرسة حكومية ومنتظم تختبر إلكترونيًا فى مدرستك. Advertisements 3ـ لو طالب فى مدرسة تابعة للمعاهد القومية بالصف الثانى الثانوى هتمتحن إلكترونيًا. 4ـ لو بتدرس فى فصول خدمات أو منازل أو مستشفى أو فى سجن هتمتحن ورقيًا. 5ـ جميع فئات الطلاب فى الصف الأول الثانوى هيمتحنوا ورقيًا.

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