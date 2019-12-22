شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول رحلة للأتوبيس الكهربائى بالعاصمة.. يوفر 70% من استهلاك السولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الخليج 365، أول جولة بأول أتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى، والذى يتم تشغيله ضمن أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، تجريبيا، تمهيدا لتعميمه بالقاهرة، ليحدث طفره فى وسائل النقل العام، بعد توجه الدولة مؤخرا لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى وادخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمصر.

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الجولة بدأت من محطة عبد المنعم رياض بالتحرير، اول الخط، حتى الجامعة الأمريكية بالتجمع، والعودة مرة أخرى للتحرير ثم جراج هيئة النقل العام بمدينة نصر، رصدنا من خلالها آراء الركاب فى الخدمة وسعر التذكرة ومميزات الاتوبيس الجديد، وكذلك رصد كفاءة الاتوبيس وتقييمه.

وفى بداية الرحلة رصدنا مميزات الأتوبيس واهمها أنه صديق للبيئة فهو لا ينتج أى عوادم تشغيل، وموفر للطاقة، بالإضافة إلى أنه مكيف الهواء، به إمكانية انخفاض مستوى الاتوبيس لكبار السن، وبه "رامب" ليمكن ذوى الإعاقات من الصعود بالكراسى المتحركة، مراقب بالكاميرات "6 كاميرات داخلية وخارجية"، وبه جهاز يرصد كل حركة داخله، بالإضافة إلى أماكن لوضع الحقائب وبه مفاتيح يتم الضغط عليها لإنظار السائق وقت النزول، بالإضافة لمخارج usb سيتم اضافتها لشحن الموبايل، وتذكرته ب 10 جنيهات، يسير 200 كم بشحنه نصف ساعة، سيتم اضافة بطاريات لإطالة عمر الشحنة، يوفر 70% تقريبا من تكاليف استهلاك السولار للأتوبيس الذى يعمل بالسولار.

وأبدى الركاب سعادتهم بالخدمة الجديدة، حيث شهد الاتوبيس اقبال كبير من الركاب من بداية الرحلة حتى نهايتها، مؤكدين أن سعر التذكرة ليس كبير خاصة أن الشركات المشغلة للأتوبيسات بنفس المميزات تذكرتها 15 جنيها، وعلى نفس الخط.