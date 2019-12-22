شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تتعامد فجر اليوم على مقصورة قدس الأقداس بالكرنك لإعلان الانقلاب الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الأقصر، فجر اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية بظاهرة "تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى سيحضرها قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن ومسئولى التنمية السياحية بالمحافظة، والعشرات من الأفواج السياحية التى تترقب تلك الظاهرة السنوية لرصدها فى سحر عجيب، حيث يشرف على تجهيز الاحتفالات رجال تنشيط السياحة لتحقيق أفضل استغلال من تلك الظاهرة التاريخية.

ومن جانبه صرح حسن الجيلانى، مدير إدارة التنمية السياحية بديوان محافظة الأقصر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر تنظيم احتفالية عظيمة ترحيباً بعودة الأفواج السياحية بصورة مميزة فى الموسم السياحى الشتوى الحالى داخل معابد الكرنك، مؤكداً أنه سيحضر الاحتفالية المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وعدد من قيادات مديرية أمن الأقصر وقيادات المحافظة والسياحة، ورجال الآثار ومرشدين سياحيين ووفود أجنبية من مختلف دول العالم.

يضيف حسن الجيلانى - فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" - أنه من المقرر أن يتم تقديم عروض بالتنورة للأفواج السياحية واستقبال مميز وتقديم عرض صوتى عن الظاهرة التاريخية بقلب المعبد بنظام عروض الصوت والضوء، وكذلك تقديم الهدايا والبروشورات الترويجية للمعالم السياحية بالأقصر وكافة أنحاء مصر لدعم أكبر لحركة السياحة، موضحاً أنه من المقرر أن يشارك بالفعاليات رجال وقيادات مديرية الشباب والرياضة بفرق جوالة وكشافة للمشاركة فى الاحتفالية بأعلام مصر وأعلام وزارة الشباب والرياضة.

كما سيتم تجهيز ساحة المعبد وتأمينها ليلة الاحتفالية استعدادا لاستقبال مئات السائحين، بحضور رجال مديرية أمن الأقصر منذ المساء وحتى انتهاء الاحتفالية بمحيط المعبد لتأمين الضيوف، كما سيقدم رجال السياحة بروشورات دعاية للمعابد والمقابر الفرعونية على السياح، ويشارك أيضاً شباب الهلال الأحمر بالاحتفالية للترويج لأنشطتهم.