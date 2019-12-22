شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن رسميا تشكيل "جيش الفضاء".. ويقر 738 مليار دولار للبنتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رسمى عن تشكيل "جيش الفضاء" الأمريكى، وذلك خلال مراسم توقيع الميزانية الدفاعية لعام 2020، كما أقر موازنة وزارة الدفاع بقيمة 738 مليار دولار. Advertisements وقال ترامب خلال التوقيع: "اليوم، لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية". وواصل: " سيحدث الكثير من الأشياء فى الفضاء فهو أحد ميادين القتال وسط تهديدات خطيرة.. التفوق الأمريكى فى الفضاء أمر حيوى".

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