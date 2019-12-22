أخبار × 24 ساعة.. وزير الرى: وصلنا إلى منتصف الطريق فى مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الحكومة :12 مليار جنيه إستثمارات بمنظومة المخلفات الصلبة من 2019-2023 التموين: 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع المدعمة و73 مليونا من الخبز التعليم: غرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة امتحانات يناير للثانوية المعدلة نائب وزير التعليم يحذر المعلمين من مواقع تروج لبيع شهادة محو الأمية صرف 80% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن "التموين": افتتاح 210 منافذ ضمن مشروع "جمعيتى" بالمرحلة الثالثة حتى الآن التضامن: استمرار تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 حتى 16 يناير الأرصاد: طقس الثلاثاء غير مستقر وسقوط أمطار غزيرة على الوجه البحرى والقاهرة فيديو.. أول رحلة للأتوبيس الكهربائى بالعاصمة.. يوفر 70% من استهلاك السولار وزير الرى: وصلنا إلى منتصف الطريق فى مفاوضات سد النهضة وهناك فرصة للتوافق وزير الرى السودانى: الخرطوم قدمت مقترحا بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة صور.. البيئة تنتهى من تركيب محطة رصد مستويات الضوضاء بدمنهور صور.. الرى: تحرير 66 محضر مخالفة وقرارات إزالة للتعديات على ترع دمياط الرى: إزالة 41 مخالفة على المصارف الزراعية خلال اسبوع وزيرة الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر ووحدتى رأس مسلة وأبوصويرة Advertisements الهجرة تطلق أول حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس وزير النقل يشهد تشغيل أحد الجرارات الأمريكية الجديدة بخط القاهرة أسوان..صور التعليم تؤكد قلة أعداد طلاب الصف الثانى الثانوى المحولين بين الشعبتين الرى: إزالة 113 مخالفة على نهر النيل خلال اسبوع التعليم العالى نتائج مسابقة أفضل جامعة.. المنصورة ودمياط وعين شمس فى المقدمة الصحة توجه بسرعة تطوير الوحدة الصحية بوادى تال لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل صور.. وزير النقل يتفقد محطة سكة حديد المنيا.. ويؤكد: نتسابق لخدمة الركاب وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يسلمان 556 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة "التموين": إنهاء تطوير جميع مكاتب المديريات خلال عامين بدلاً من 4 سنوات وزيرة الصحة تتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة "قرية الوادى" الصحة: انتهاء تجهيزات مركز صحة الزهراء فى جنوب سيناء خلال 25 يوما صور.. "التضامن": 26.4 مليار جنيه موازنة بنك ناصر بزيادة 5% عن العام الماضى الأعلى للجامعات يوقع بروتوكول مع صندوق دعم أسر شهداء العمليات الإرهابية "الطفولة والأمومة" يتولى تأهيل الأم صاحبة فيديو تعذيب طفلها عام إفريقيا يدفع "الأوقاف" لتخصيص برنامج لنشر الوسطية بالقارة الخضراء الأوقاف: تأهيل معلمى التربية الدينية جزء من مواجهة الافكار المغلوطة

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