موجز 6.. الرى: نأمل فى حدوث تقدم بالجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية الوقت، فى مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله فى حدوث تقدم فى المفاوضات.

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وزير الرى: نأمل فى حدوث تقدم فى الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية الوقت، فى مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله فى حدوث تقدم فى المفاوضات.

السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

السيسي يتابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة للمستحقين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ونائبيه.

كارلوس إدواردو يسجل أول أهداف الهلال السعودى ضد مونتيرى.. فيديو

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لنادي الهلال السعودي في شباك مونتيري المكسيكي في المباراة التي تجمعهما حالياً بملعب "خليفة" الدولي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

نص مشروع قانون الإدارة المحلية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان غدا

ينشر ”الخليج 365” نص مشروع نظام قانون الإدارة المحلية الجديد، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته، غدا الأحد، وذلك وفقا للصياغة النهائية التى انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية رئاسة المهندس أحمد السجينى.

رويترز: واشنطن تجتمع مع الأطراف الليبية لبحث صياغة اتفاق سياسى

قال مسئول أمريكى،اليوم السبت، أن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع.

فيديو.. أول رحلة للأتوبيس الكهربائى بالعاصمة.. يوفر 70% من استهلاك السولار

أجرى الخليج 365، أول جولة بأول أتوبيس يعمل بالكهرباء بالقاهرة الكبرى، والذى يتم تشغيله ضمن أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة، تجريبيا، تمهيدا لتعميمه بالقاهرة، ليحدث طفره فى وسائل النقل العام، بعد توجه الدولة مؤخرا لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى وادخال تكنولوجيا السيارات الكهربائية بمصر.

محكمة الأسرة تلزم "أب" بدفع 250 ألف جنيه مصروفات جهاز ابنته

قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام أب، بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها، لتؤكد يسر حالته المادية، وامتلاكه الكثير من الأصوال العقارية ومحال تجارية، التى تدخل له مئات الآلاف.

فيديو.. سيولة أعلى كوبرى أكتوبر من مدينة نصر وكثافات قبل رمسيس

سادت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، اليوم السبت، اتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، وشهد الكوبرى فى الجزء من مطلع صلاح سالم وحتى رمسيس كثافات بسيطة للسيارات تسببت فى حالة زحام استمرت لبضع ثوان، وقلت الكثافات من التحرير وحتى المهندسين.

التضامن: استمرار تلقى طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية 2020 حتى 16 يناير

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استمرار تلقى المديريات بمختلف المحافظات طلبات التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020، وذلك حتى 16 يناير المقبل.

"التموين": افتتاح 210 منافذ ضمن مشروع "جمعيتى" بالمرحلة الثالثة حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتاح ما يقرب من 210 منافذ من مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة من إجمالى عدد منافذ هذه المرحلة البالغ 1800 فرعا، كما يتم إجراء المعاينات النهائية لباقى فروع هذه المرحلة وتسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية وصرف سلع نقاط الخبز ،حيث يتم إنشاء الفرع فى مكان يبعد عن أى محل تموينى أخر بمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تبنى خطة لإنشاء المنافذ السلعية وفقا للاحتياجات كل منطقة.

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وزير الرى السودانى: نؤيد استغلال موارد النيل بشكل عادل

أكد وزير الموارد المائية والرى السودانى، ياسر عباس، ضرورة استغلال موارد نهر النيل بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، بشكل عادل دون إلحاق ضرر بأى طرف.

قوات الشرطة تنتشر فى ربوع البلاد لتأمين احتفالات رأس السنة

شهدت البلاد انتشار أمنى مُكثف بكافة مديريات الأمن تفعيلًا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

نائب وزير التعليم يحذر المعلمين من مواقع تروج لبيع شهادة محو الأمية

وجه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، رسالة إلى شباب المعلمين المساعدين المتقدمين للحصول على شهادات الصلاحية للأكاديمية المهنية للمعلمين للتثبيت على وظيفة معلم.

وزيرة دفاع ألمانيا: نقف مع اليونان ضد الاتفاق البحرى بين أردوغان والسراج

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زارت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارنبوير قبرص داعية أنقرة احترام سيادة دول جوارها، مضيفة: "نقف مع اليونان ضد الاتفاق البحرى بين أردوغان والسراج" وفق ما تم نشره في خبر عاجل بفضائية العربية.

صرف 80% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 80 % حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

كولومبيا تطالب شركة أوبر بتعليق خدماتها لانتهاكها اللوائح والقوانين

أمرت سلطات كولومبيا بالتعليق الفورى لخدمة أوبر ، بعد فشل حل نزاع بين شركة أوبر وشركة Cotech SA الكولومبية،وانتهاك أوبر للقواعد .

برشلونة ضد ألافيس.. جريزمان يتقدم للبارسا بالهدف الأول فى الدقيقة 14

سجل الفرنسي انطوان جريزمان هدف برشلونة الأول، فى مرمى ضيفه فريق ألافيس، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

غواصون روس يحتفلون بشجرة عيد الميلاد تحت مياه أعمق بحيرة فى العالم.. فيديو

تشهد استعدادات الاحتفالات بأعياد الميلاد هذا العالم ابتكارات وتقاليع جديدة فى تصميم أشجار الكريسماس، ففى الوقت الذى يحتفل البعض بشجرة كريسماس مصنوعة من عبوات المياه البلاستيكية، هناك شجرة آخرى صممت من مخلفات حرائق غابات أستراليا، فيما يحتفل آخرون بشجرة عيد ميلاد مصممة من المواد المعدنية المصادرة فى أحد مطارات ليتوانيا.

شاهد.. حيوان الكوالا يبحث عن المياه بعد موجة حر غير مسبوقة فى أستراليا

عرضت شبكة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يعرض كيفية ظهور حيوان الكوالا وسط المدن الأسترالية بحثا عن المياه.

صحفية و"يوتيوبر" أمريكية ـ ألمانية تروى تجربتها بـ"منتدى شباب العالم".. إيزابيلا نواك فى ندوة ”الخليج 365”: السيسى حريص على التواصل مع الشباب.. مصر بلد جميل وأهلها ودودون.. وعلينا تقديم صورة حقيقية عن أفريقيا

رسائل أمل، ودعوة للتعايش والحوار بين الثقافات أطلقها منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، بمشاركة آلاف من الشباب من جنسيات وثقافات مختلفة، فى محاولة لتدشين جسور من التقارب والتفاهم بين الآراء والأفكار البناءة التى تدور فى عقول شابة من بينهم إيزابيلا نواك، يوتيوبر وصحفية تلفزيونية شابة، تحمل الجنسيتين الألمانية والأمريكية، كما تنحدر من أصول أفريقية لتشكل فى نشأتها تنوعاً فريداً يعكس بطبيعة ضرورات قبول الآخر، وإعلاء قيم الحوار.

وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا يستكملون مفاوضات سد النهضة.. اجتماع وزارى يستهدف التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل والتعامل مع الجفاف.. وزير الرى: نسعى لاتفاق يمكّن سد النهضة من تحقيق هدفه ويحمى السد العالى

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اجتماع وزراء الموارد المائية والري من "مصر والسودان وإثيوبيا"، لاستكمال مفاوضات سد النهضة، وذلك على مدار يومين، لبحث قواعد ملء وتشغيل السد، وكذلك مناقشة النقاط العالقة منذ الاجتماعين الأول الذى عُقد بداية الشهر الماضى فى أديس أبابا، والتانى الذى عقد فى القاهرة أول الشهر الحالى.