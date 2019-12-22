شاهد..مباشر قطر: السراج منح أردوغان " صك " للهيمنة على ثروات الليبيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"،إن الاتفاقية الليبية التركية، التى وقعها رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، مع رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، هى بمثابة "صك على بياض"، للديكتاتور العثمانى التصرف بشكل مطلق عسكرياً فى ليبيا مقابل حماية حكومة "السراج".
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن بنود الاتفاقية العسكرية بين تركيا وليبيا المشينة، تكشف الاستحواذ التركى على مقدرات الشعب الليبى والتحكم فى قرار البلاد السيادى، إلى جانب التصرف بشكل مطلق فى الحدود البحرية ، موضحا أن الاتفاقية تقول أيضاً أنه يحق لتركيا استخدام الأجواء الليبية للقوات الجوية العسكرية التركية كما هو الحال على الأرض".
وأكد التقرير ، أن الاتفاقية المخزية تعمل على حكومة تحميها مجموعة من الميليشيات، وتمهد الأرض للتدخل التركى العسكرى فى ليبيا، وهو الأمر الذى سيترتب عليه تغيير موازين القوى فى المنطقة لصالح الجماعات الإرهابية والميليشيات المتطرفة.
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