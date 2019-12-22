شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة للمستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ونائبيه. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تأكيد تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يتابع تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة للمستحقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.