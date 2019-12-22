شكرا لقرائتكم خبر عن بالقانون.. حظر عمل " السايس " بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.

وينظم مشروع القانون عقوبة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، حيث يلزم بالحصول على رخصة، وذلك كالتالى:

1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

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2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.

3 ـ تضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للمارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السايس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.