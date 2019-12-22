بالقانون.. حظر عمل " السايس " بدون ترخيص والعقوبة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه

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وينظم مشروع القانون عقوبة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون ترخيص، حيث يلزم بالحصول على رخصة، وذلك كالتالى:
1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.
3 ـ تضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للمارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السايس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.
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