شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة أعلى كوبرى أكتوبر من مدينة نصر وكثافات قبل رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، اليوم السبت، اتجاه القادم من مدينة نصر إلى المهندسين، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، وشهد الكوبرى فى الجزء من مطلع صلاح سالم وحتى رمسيس كثافات بسيطة للسيارات تسببت فى حالة زحام استمرت لبضع ثوان، وقلت الكثافات من التحرير وحتى المهندسين.

وشهدت حالة من السيولة المرورية، بمعظم المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وخاصة الاتجاه المقابل المتجه إلى مدينة نصر إلى وسط القاهرة، وسيولة مرورية فى مناطق أخرى، وخاصة من التحرير وحتى حدائق القبة ومدينة نصر.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الكوبرى الجديد المؤدى إلى كوبرى أكتوبر ومدينة نصر.