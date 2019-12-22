شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الليبية توقف سفينة يقودها طاقم تركى عليها علم جرينادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت البحرية الليبية، سفينة يقودها طاقم تركي عليها علم جرينادا، واصطحبتها إلى ميناء رأس الهلال شرقي ليبيا للتفتيش، وذلك حسبما افادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وأوضح الجيش الليبي، أنه سيجري التحقق من حمولة السفينة التركية والتعامل معها، واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دوليا.