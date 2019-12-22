شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر برلمانية: عرض التعديل الوزارى على مجلس النواب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رجحت مصادر برلمانية، عرض التعديل الوزارى فى صيغته النهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة غداً الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحقائب التى سيتم تعديلها تشمل نحو عشرة حقائب.

وقالت المصادر، إن من بين المعلومات التى تتردد الآن فى الأوساط البرلمانية، إن التعديل سيشمل وزارات التضامن والزراعة والصناعة والعدل والسياحة، وإنه سيتم ضم وزارتى السياحة والآثار معاً بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الحالى.

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وأشارت المصادر، إلى أنه تردد أيضاً استحداث وزارة الإعلام، وأنه سيتم إسنادها لأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، رئيس مدينة الانتاج الإعلامى، وأنه سيتم إسناد وزارة الصناعة لنيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الحالى.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.