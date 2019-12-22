شكرا لقرائتكم خبر عن ختام اجتماعات اليوم الأول من مفاوضات "سد النهضة" فى الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اجتماعات اليوم الأول من مفاوضات وزراء الموارد المائية والرى المصرى الدكتور محمد عبدالعاطى والسودانى ياسر عباس والأثيوبى سيلشى بيكيلى فى الخرطوم، بمشاركة ممثلى وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تُستأنف الاجتماعات غدا ، الأحد ، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى على أهمية عنصر الوقت فى مفاوضات سد النهضة .. معربا عن أمله فى حدوث تقدم فى المفاوضات.

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وتأتى الاجتماعات فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضى برعاية وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس، والاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

وعقد الاجتماع الأول فى أثيوبيا يومى 15 و16 نوفمبر الماضى والاجتماع الثانى بالقاهرة يومى 2 و3 ديسمبر الجارى بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الجارى فى واشنطن، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى وبحضور رئيس البنك الدولي.

وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكى مع وزراء الخارجية، والرى فى كل من مصر والسودان وأثيوبيا أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير المقبل فى إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار رغبة الجانب المصرى فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وأيضا فى إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود وهى آلية دولية متعارف عليها فى إدارة أحواض الأنهار المشتركة.