شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إسدال الستار على قضية شهيد الشهامة والحكم على راجح وأعوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسدل غدًا محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث"، الستار على قضية مقتل الشاب محمود البنا، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة"، والذى لقى مصرعه على يد 4 متهمين "أحداث" على رأسهم المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح، عقب إعلام رئيس المحكمة فى آخر جلسات القضية الماضية بتاريخ 27 نوفمبر الماضى حجز القضية للنطق بالحكم لتاريخ 22 ديسمبر 2019.

حدثت الواقعة يوم 9 أكتوبر 2019 بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وشهد تويتر حالة من الغليان عقب هاشتاج راجح قاتل والذى قام بتفعيله الملايين من المصريين للمطالبة بإعدام راجح، ولم يمر 24 ساعة إلا وتم القبض على راجح المتهم الأساسى والثلاثة المشتركين معه فى قتل ضحية الشهامة محمود البنا ولم يمر 3 أيام من الواقعة، وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وأسندت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم تحديد الجلسة يوم 20 أكتوبر كأولى الجلسات.

الجلسة الأولى

ظهر المتهمون فى أولى الجلسات داخل المحكمة، بعد 11 يوما من الواقعة، حيث عقدت المحكمة جلستها الأولى "سرية" بحضور دفاع الطرفين، ووسط إجراءات أمنية مشددة، تلت خلالها النيابة أمر الإحالة، وواجهت المحكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم، فأنكروه، وفى نهاية الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية لـ 27 أكتوبر 2019.

الجلسة الثانية

فى 27 أكتوبر أعلنت المحكمة خلال تلك الجلسة عن سن المتهم الأول "راجح" مؤكدة أنه يبلغ من العمر 17 عاما و11 شهرا وقت ارتكاب الجريمة، واستمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعى، والذى قال أن سبب وفاة المجنى عليه هى طعنة بالفخذ الأيسر، وما صاحبها من نزيف، تسببت فى وفاته، وعقب انتهاء الجلسة قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 نوفمبر الماضى.

Advertisements

الجلسة الثالثة

فى الجلسة الثالثة بتاريخ 27 نوفمبر الماضى استمعت المحكمة خلالها لمرافعات دفاع المتهمين، وقرر رئيس المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 22 ديسمبر.

جدير بالذكر أنه تلقى اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح.م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية من ضبط إسلام.ا.ا متهم رابع فى قضية قتل محمود البنا شهيد الشهامة والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضحية الشهامة ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، ومصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا.و أكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة نارية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.