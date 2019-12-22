شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: طباعة 15% من امتحان يناير لطلاب الثانى الثانوى احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التعليم العام، إن الوزارة وجهت المدارس بطباعة نسبة 15% من امتحان يناير لطلاب الصف الثانى الثانوى للذين يؤدون الامتحان ورقيا وهذا إجراء طبيعى يحدث فى أى امتحانات تعقد فمثلا الثانوية العامة يتم طباعة نسبة 10% احتياطى لأى ظروف استثنائية.

وأوضح مساعد الوزير فى تصريح خاص أنه لن يضار أى طالب ومن يحدث لديه ظروف استثنائية سيؤدى الامتحانات بشكل أو بآخر، حيث تم تكليف الإدارات التعليمية بطباعة الامتحانات للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من الفئات المقرر لها الامتحان ورقيا وفقا للمواصفات الفنية التى وضعت بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مطالبا المديريات باتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسبة احتياطية تمثل 15 % من إجمالى أعداد الطلاب المقيدين بالصف الثانى الثانوى.

وشدد حجازى أن هذا الاجراء معتاد عليه عند طباعة الأوراق الامتحانية لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التى قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس حرصًا على مصلحة الطلاب.