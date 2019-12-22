شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس الثلاثاء غير مستقر وسقوط أمطار غزيرة على الوجه البحرى والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الثلاثاء المقبل، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

ويتوقع خبراء الطقس، أن تصل درجات الحرارة يوم الثلاثاء فى السواحل الشمالية الغربية، العظمى 18 والصغرى 14، وفى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20، والصغرى 13 درجة، وعلى الوجه البحرى والقاهرة العظمى 19، والصغرى 10، وفى جنوب سيناء والغردقة العظمى 25، والصغرى 14، وفى شمال الصعيد العظمى 21، والصغرى 07، وفى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة.

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