"بوسى" أول سيدة تصبح حكما دوليا فى مصر: "اتضربت بالطوب فى أول مباراة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بوسى سعيد، حكم مصرى دولى فى كرة القدم، فى أول بداية لعبى لكرة القدم واجهت الكثير من المعارضات من الأهل وخصوصا أنى من الشرقية، وبعد فترة قررت أن أعمل فى مجال التحكيم وقدمت أوراقى فى الشرقية وبدأت رحلة التحكيم.
وتكمل بوسى، أول مرة حكمت فى الزقازيق "اضربت بالطوب"، من بعض الشباب صغار السن داخل الملعب على الرغم من أن لبسى كان ملتزما.
وتقول بوسى أن الحكم يحتاج إلى تدريب مثل لاعب كرة القدم أيضا، وبقوم بالتوفيق بين المنزل والتحكيم.
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