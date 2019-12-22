شكرا لقرائتكم خبر عن "بوسى" أول سيدة تصبح حكما دوليا فى مصر: "اتضربت بالطوب فى أول مباراة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بوسى سعيد، حكم مصرى دولى فى كرة القدم، فى أول بداية لعبى لكرة القدم واجهت الكثير من المعارضات من الأهل وخصوصا أنى من الشرقية، وبعد فترة قررت أن أعمل فى مجال التحكيم وقدمت أوراقى فى الشرقية وبدأت رحلة التحكيم.

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وأضافت بوسى، خلال استضافتها فى برنامج كلام ستات، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنانات نهال عنبر وندى رحمى وهيدى كرم، تم اعتمادى رسميا وبعد ذلك شاركت فى عدة بطولات منهم كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر مؤخرا.

وتكمل بوسى، أول مرة حكمت فى الزقازيق "اضربت بالطوب"، من بعض الشباب صغار السن داخل الملعب على الرغم من أن لبسى كان ملتزما.

وتقول بوسى أن الحكم يحتاج إلى تدريب مثل لاعب كرة القدم أيضا، وبقوم بالتوفيق بين المنزل والتحكيم.