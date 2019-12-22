وزير الرى السودانى: الخرطوم قدمت مقترحا بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة

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وأضاف عباس فى تصريحات له اليوم، أن العروض حظيت بنقاش مطول تقاربت فيه وجهات النظر حول قواعد الملء والتشغيل، واتفقت الوفود الثلاثة على استكمال المناقشات غدا الأحد.
وأبدي رئيس الجانب السوداني تفاؤله بتقريب وجهات النظر بين الوفود الثلاث و إحراز تقدم بشان قواعد الملء والتشغيل.
وشدد عباس على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي خاصة مبدأ الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر بأي طرف، معربا عن أمله في احراز تقدم خلال هذه الجولة وقال: في هذا الاجتماع نحن بحاجة إلى مناقشة المواضيع الاساسية كملء وتشغيل السد والحد الأدنى من التصريف السنوى إلى جانب التشغيل العادي والتشغيل أثناء الجفاف وآلية التنسيق التشغيلي بين الدول الثلاث.
وانطلقت صباح اليوم جولة مباحثات ثلاثية جديدة من مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء المياه بالدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة مراقبين من وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الدولي.
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