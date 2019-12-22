شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: واشنطن تجتمع مع الأطراف الليبية لبحث صياغة اتفاق سياسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول أمريكى،اليوم السبت، أن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع.
كما أكد المسئول الأمريكى، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا "استفزازية" ومثار قلق للولايات المتحدة
وأكد أن الصراع الليبي يزداد "دموية" مع زيادة عدد من يوصفون بالمرتزقة الروس على الأرض.
وأشار إلى أن واشنطن "قلقة للغاية" تجاه التصعيد العسكري فى ليبيا خلال الأونة الأخيرة.
ولفت المسئول الأمريكى أن واشنطن ما زالت تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: واشنطن تجتمع مع الأطراف الليبية لبحث صياغة اتفاق سياسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.