شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: واشنطن تجتمع مع الأطراف الليبية لبحث صياغة اتفاق سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول أمريكى،اليوم السبت، أن واشنطن تجتمع مع كل الأطراف الليبية التي قد تكون مؤثرة في محاولة صياغة اتفاق يحل الصراع.

كما أكد المسئول الأمريكى، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا "استفزازية" ومثار قلق للولايات المتحدة

وأكد أن الصراع الليبي يزداد "دموية" مع زيادة عدد من يوصفون بالمرتزقة الروس على الأرض.

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وأشار إلى أن واشنطن "قلقة للغاية" تجاه التصعيد العسكري فى ليبيا خلال الأونة الأخيرة.

ولفت المسئول الأمريكى أن واشنطن ما زالت تعترف بحكومة الوفاق في ليبيا التي تدعمها الأمم المتحدة لكنها لا تنحاز لطرف في الصراع