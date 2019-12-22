شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الأسرة تلزم "أب" بدفع 250 ألف جنيه مصروفات جهاز ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام أب، بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصروفات جهاز زواجها، لتؤكد يسر حالته المادية، وامتلاكه الكثير من الأصوال العقارية ومحال تجارية، التى تدخل له مئات الآلاف.

ودفعت الفتاة البالغة 24 عاما، بمستندات وشهود تفيد تجهيز والداها لشقيقاتها من أم أخرى، والامتناع عن الإنفاق عليها، عقابا لوالداتها على تطليقه خلعا.

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وأشارت فى دعواها، إلى أن والدها، رفض طلبها بالمساعدة فى سداد جزء من مستلزمات الجهاز، وحاول فسخ خطبتها، وذلك بادعاء اتهامات باطلة عليها.

وأكدت أن خلافات نشبت بينهما، بعد طلبها الوساطة من أقاربها، دفعت الأب إلى تحرير بلاغ ضد والداتها، اتهمها فيه بمحاولة التعدى عليه ضربا، وسرقة أمواله، ليتم حفظ البلاغ بعد شهادة الشهود لصالحها.

وأضافت م.ع.ال، فى دعواها، أن والدتها انفصلت عن والدها منذ 5 سنوات، وتحصلت خلال تلك الفترة على عدة أحكام بإلزامه بدفع نفقة شهرية لها كمتجمد قيمته 25 ألف جنيه، وقد امتنع والدها عن سداد تلك النفقات دون وجه حق، رغم أنه قادر على دفع المبلغ المطالب به، وأخذ يماطل.