شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى ونظيره المغربى يؤكدان أهمية العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره المغربي "ناصر بوريطة"، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.
وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الشأن الليبي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك بُغية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، واستعراض سُبل الدفع قُدماً بجهود التوصل لتسوية شاملة للأزمة.
كما أضاف حافظ أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث أكد الوزير شُكري ، على اهتمام مصر بدفع مسار التعاون الثنائي مع الشقيقة المغرب على ضوء ما يتمتع به البلدان من علاقات أخوية وروابط راسخة.
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