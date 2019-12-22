توقعات بـ"مفاجآت".. مصادر تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي وميرا إبراهيم وأحمد علي:

رجحت مصادر برلمانية، عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب في جلسته العامة، غدًا الأحد.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة، على أن يبقى المهندس مصطفى مدبولي في منصبه كرئيس لمجلس الوزراء.

ولفت في تصريحات لمصراوي، إلى أنه من المتوقع أن يطال التعديل بين 8 إلى 10 حقائب وزارية، على أن يتضمن التعديل "عدّة مفاجآت".

من جانبه، قال مصدر حكومي لمصراوي، إلى إن التعديل يشمل عدة حقائب منها: التضامن، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والبيئة، والطيران، والعدل، والتنمية المحلية، على أن يتم الدفع بعدد من الشباب في منصب نواب الوزراء.

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وأشار إلى أنه من المرجح دمج وزارتي السياحة والآثار على أن يتولى الحقيبة بشكلها الجديد وزير الآثار الحالي خالد العناني، فيما يتردد اسم نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، لتولي حقيبة الصناعة.

وأضاف المصدر أنه يتردد تولي نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي، حقيبة التضامن بدلًا من غادة والي التي تم اختيارها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فضلًا عن تولي رانيا المشاط وزيرة السياحة الحالية، حقيبة الاستثمار.

وقال مصدر آخر، إنه طُلب من وزيرة الاستثمار سحر نصر إلغاء مؤتمر كان مقررًا عقده صباح الأحد، لتوقيع منحة مع الجانب الكوري.

يذكر أن مجلس النواب يعاود جلساته العامة بداية من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".