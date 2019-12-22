تركها زوجها وأولادها.. التضامن تنقذ سيدة مريضة أمام معهد ناصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تمكن فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، من إنقاذ سيدة مريضة تفترش الرصيف أمام معهد ناصر، بعد تخلي أسرتها عنها نتيجة مرضها.

وقال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع، في بيان اليوم، إن الفريق تواجد في مكان البلاغ حيث تبين وجود سيدة في العقد الخامس من العمر من كفر الشيخ تستغيث من وجودها بالشارع تفترش رصيف معهد ناصر بلا مأوى؛ حيث تتردد على المستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري وهجرها زوجها وتخلى عنها أبنائها وتركوها تواجه مرضها وحدها دون تحمل نفقات إجراء العملية والمعيشة، على حد قولها.

وأضاف يوسف أنه على الفور تم التنسيق مع مستشفى معهد ناصر الذي تفاعل سريعا مع الحالة لاستصدار قرار للسيدة المسنة لعلاجها على نفقة الدولة، كما نسق الفريق مع إدارة شئون المرأة بالوزارة لاستقبال السيدة المسنة بإحدى مراكز استضافة وتوجية المرأة لتوفير إقامة ومعيشة كريمة لها حتى تتمكن من العلاج.