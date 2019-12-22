اليوم.. الحكم على زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، الحكم على زوجة اللاعب السابق شادي محمد، وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته.

ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.