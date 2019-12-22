نشرة الحوادث المسائية.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسًا لنادي القضاة و مقتل طفل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

رسميا.. المستشار محمد عبد المحسن رئيساً لنادي القضاة للمرة الثانية

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بالفيديو.. كيف استعدت الداخلية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة؟

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو لجهود الوزارة وخطتها أمنية المُحكمة وكافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

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مد أجل الحكم في طعن أبو الفتوح بقوائم الكيانات الإرهابية لـ 1 فبراير

قررت محكمة النقض، مد أجل الحكم في طعن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان على إدراجهم بقوائم الإرهابيين لجلسة 1 فبراير.

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على 3 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن.

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سقوط سيارة بترعة المريوطية ونجاة قائدها من الموت

حادث مروري جديد بطريق المريوطية كاد يودي بحياة سائق سيارة.

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مصرع طفل في حريق شقة بالبدرشين

لقى طفل مصرعه إثر نشوب حريق بشقة سكنية بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

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سيدة تُعذب طفل زوجها حتى الموت: "بيعملها على نفسه"

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على سيدة لاتهامها بالتسبب في وفاة نجل زوجها، وأنها اعتدت عليه بالضرب المُبرح.

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تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لداعش لـ 29 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 29 ديسمبر.

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الأمن العام يداهم مصنعا لإنتاج "الإستروكس" في السويس

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة وضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجهيز وتصنيع مخدر الإستروكس.

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إحالة متهم تحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة للجنايات

أحالت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار أحمد البرديني، متهم بالتحرش بطالبة جامعية بحدائق القبة لمحكمة الجنايات.

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الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أب عذب ابنته حتى الموت بالمنيا

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا في كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل طالبة بالمنيا وادعاء سقوطها من علٍ.

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