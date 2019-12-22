أخبار مصر | التعديل الوزاري.. مصطفى بكري: علاء فؤاد مرشح لشئون البرلمان واستبعاد سحر مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري.. مصطفى بكري: علاء فؤاد مرشح لشئون البرلمان واستبعاد سحر مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الأسماء المرشحة لوزارة العدل وموقف الدكتورة سحر نصر، في التعديل الوزاري الجديد.

وأضاف بكري، عبر تغريدات له على "تويتر"، أن المستشار علاء فؤاد، أمين عام الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحا لمنصب وزير شؤون مجلس النواب.

وأوضح: "استبعاد سحر نصر من منصبها وزيرة للاستثمار التشكيل الوزاري، ومنذ قليل ألغت حضورها مراسم توقيع بروتوكول مع كوريا".