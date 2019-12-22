أخبار مصر | مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات إنعقاد البرلمان، منوها إلى أن المعلومات تشير إلي إحتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء.

وأضاف بكري، أن الحركة تحوي مفاجآت هامة ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، باق في منصبه، لافتا إلى أن المستشار عمر مروان، مرشح لمنصب وزير العدل في التعديل الوزاري الجديد، وترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب، ومن المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنميه الزراعي وزيرا للزراعه بدلا من الوزير الحالي عزالدين أبوستيت.

وأوضح أن نيفين جامع مرشحة لمنصب وزير الصناعة والتجارة، كما لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري انتظار لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.