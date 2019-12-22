شكرا لقرائتكم خبر عن «الأربعينية» في شمال سيناء.. برد قارس والخروج للضرورة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أربعينية العرايشية» في سيناء، هي فترة زمنية تبدأ في 21 ديسمبر وتستمر حتى 31 يناير من كل عام، ومدتها 40 يومًا، وتتصف بالبرودة الشديدة والأمطار وقلة الحركة، خاصة في فترات الليل، ويواجهها أهالى سيناء بالمكوث في المنازل وقلة الخروج والتدفئة عن طريق مواقد النار.

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في البداية يؤكد المؤرخ السيناوى، شعبان قنديل الفضالى، أن «الأربعينية» هي الأربعون يومًا الأولى في فصل الشتاء، وتتميز بالبرودة الشديدة، وفيها يخلد الناس للسكينة والراحة في المنازل وعدم الخروج إلا لقضاء الأعمال الضرورية، حيث يستعدون لها قبل مجيئها بتخزين المؤن الضرورية والأحطاب، ويستمتعون بإشعال النار والتدفئة من نار الكانون ملتفين حوله، حيث تحلو في أيامها حكاوى السمر، وتناول المشروبات الدافئة مثل الشاى والقهوة والحلبة والمرمرية والنعناع، وتناول المأكولات التي تبعث في الجسد الدفء مثل العدس والكشرى وشوى البطاطا وجحمشة «تسخين» الخبز العرايشى على النار.

وقال حسن سلامة، الباحث في التراث السيناوى، إن ليل الأربعينية أطول من نهارها، وتتبع الأربعينية مباشرة «فترة السعود»، ومدتها 50 يوما، تبدأ مع بداية شهر فبراير، وتتكون من أربعة سعود كل منها 12 يومًا ونصف، وهى سعد الذابح، وسمى بسعد الذابح أيضًا كناية عن شدة البرد خلاله، وسعد بلع، وسمى بذلك لأن الأرض تبلع الماء خلاله، أو لسهولة شرب الماء، حيث تقل برودته وتبدأ حرارته في الارتفاع، ثم سعد السعود، ويكون دخول هذه المرحلة بمثابة دخول فصل الربيع حيث فيه تتفتح أوراق الأشجار وتتفتح الأزهار، وسعد الخبايا حيث تبدأ الزواحف المختبئة خلال فترة البيات الشتوى في الظهور.

وأضاف سلامة أن فترة الأربعينية ظهرت في الموروث الشعبى والأمثال السيناوية القديمة، حيث قالوا فيها قديمًا «يا شمس تحرق.. يا مطر تغرق»، و«يا بتربع.. يا بتقبع»، و«يا بتشرق.. يا بتغرق»، و«يكفيك شر الأربعينية»، حيث إن فيها تكثر نزلات البرد والكحة وأمراض الشتاء، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء يواجهون أمراض الأربعينية بالتدفئة وعدم التعرض لتيارات الهواء والتداوى بالأعشاب وشرب المشروبات الساخنة والأعشاب.