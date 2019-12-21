شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات عن 7 مناطق في الوادي الجديد الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فصل التيار الكهربائي، الأحد، عن عدد من المناطق للقيام بأعمال الصيانة.

أضاف «الطماوي»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه سيتم فصل التيار عن المنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بالأبراج الرقمية ومصنع الصلصة بطريق الداخلة وحي القنوات والمدينة الجامعية ومنطقة حي الكهرباء وشارع الضرائب والمبيعات، لصيانة أكشاك الكهرباء بهذه المناطق.

وأشار إلى أن فصل التيار سيكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهر الأحد، أي لمدة 3 ساعات، وأن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطط تطوير الخدمة المقدمة.