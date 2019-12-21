شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: طباعة نسخ احتياطية لامتحانات «الثاني الثانوي» تحسبًا للظروف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور رضا حجازي، مساعد وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم العام، تعليمات للإدارات التعليمية باتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسبة احتياطية تمثل 15% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي.
أضاف «حجازي»، في تصريحات صحفية، السبت، أن هذا إجراء معتاد عند طباعة الأوراق الامتحانية لتكون جاهزة بمركز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تحدث أثناء سير الامتحان بجميع المدارس، حرصًا على مصلحة الطلاب.
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