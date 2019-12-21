شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تأبين الكاتب الصحفي سليمان الحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم، حفل تأبين الكاتب الصحفى، سليمان الحكيم، بقاعة محمد حسنين هيكل.

وكان الكاتب الصحفى، سليمان الحكيم، قد رحل بعد صراع مع المرض، فى أكتوبر الماضى، بعد حياة حافلة بالعطاء، بداية من ترؤسه تحرير جريدة الجيل، وعضوية المجلس الأعلى للصحافة، وكتابة العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المعارضة والمستقلة والقومية، كما كان له مقال بجريدة «المصرى اليوم» وبعدد من الدوريات العربية فى مختلف المجالات.

وأثرى الراحل المكتبة العربية بالعديد من المؤلَّفات القيمة، من بينها «رسالة إلى الوالى»، و«اعترافات شيخ الشيوعيين محمود أمين العالِم»، و«شهادات فى الفكر والسياسة».