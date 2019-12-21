شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «مستثمري أكتوبر»: تحرير سعر الصرف أنقذ المصانع من الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمود البرعي، الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر، إنه يوجه الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزي على مبادرة بدعم المصانع المتعثرة، موضحًا أن المصانع والصناعة بشكل عام كانت على أبواب الإغلاق قبل تحرير سعر الصرف، كما أن أهم ما في المبادرات هي آليات التنفيذ.
وأضاف «البرعي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن بمبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة والمصانع المتعثرة، ستكون مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، كون الصناعة قائمة على التصنيع والتمويل.
وأشار الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر إلى أن العمالة غير المباشرة التي تدخل في الصناعة أكثر من العمالة المباشرة في الصناعة، سواء كانوا من شركات النقل أو المواطنين الذين ينزلون الحمولة من السيارات أو مورديها وهكذا.
وقدم الأمين العام لجمعية مستثمري أكتوبر الشكر والتقدير على الهواء لوزارة الاستثمار، حيث ذكر أنه يملك مصنعًا منذ 38 عامًا، وكان ترخيص المصنع يستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، ولكن الآن يتم استخراجه بعد 7 أيام فقط.
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