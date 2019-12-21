شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يتحدث عن ملامح التعديل الوزاري المحتمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مرشح لتولي وزارة للعدل في التعديل الوزاري الجديد.
وكتب «بكري»، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان».
وأضاف: «المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من 8 إلى 10 وزراء، والحركة تحوي مفاجآت مهمة، ورئيس الوزراء باق في منصبه».
وتابع: «من المرجح اختيار السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، وزيرًا للزراعة بدلًا من عز الدين أبوستيت، ونيفين جامع وزيرًا للصناعة والتجارة».
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