شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يتحدث عن ملامح التعديل الوزاري المحتمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مرشح لتولي وزارة للعدل في التعديل الوزاري الجديد.

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وكتب «بكري»، عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: «معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات انعقاد البرلمان».

وأضاف: «المعلومات تشير إلى احتمال أن يطال التعديل من 8 إلى 10 وزراء، والحركة تحوي مفاجآت مهمة، ورئيس الوزراء باق في منصبه».

وتابع: «من المرجح اختيار السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، وزيرًا للزراعة بدلًا من عز الدين أبوستيت، ونيفين جامع وزيرًا للصناعة والتجارة».