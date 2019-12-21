شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يشيد بمبادرة البنك المركزي لدعم الصناعات: «لدينا عجز في الميزان التجاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة مهمة للغاية، حيث خصص البنك المركزي 150 مليار جنيه في مبادرته، 100 مليار جنية لقطاع الصناعة، و50 مليار جنيه لقطاع الإسكان.

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وأضاف «الجوهري»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أن البنك المركزي يعمل على حل مشكلة المصانع المتعثرة، وهناك عدد كبير من الشركات في مأزق، فيعمل على حل تلك الأزمة، التي من خلالها وجد عجزًا في الميزان التجاري بالدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الخلل والعجز في الميزان التجاري ينتج عن الفجوة بين الصادرات والواردات في الدولة على مدار العام، حيث ذكر أن الواردات كان بـ 55 مليار دولار، بينما الصادرات بـ 16 مليار دولار فقط، في العام الماضي ومن هنا ظهر العجز في الميزان التجاري.

وتابع: «لما بشتغل إصلاحات مالية واقتصادية نتوقع جميعًا أن الصناعة تحدث فيها طفرة كبيرة ولكن محصلش اللي كنا متوقعينه، وصادراتنا لم تزد بنسبة بسيطة».