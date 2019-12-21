شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة عن تحمّل تكاليف علاج الشاعر رفعت السلام: «ردّ للجميل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليقًا على تحمّل الجامعة تكاليف علاج الشاعر رفعت السلام: «هذا جزء من رد الجميل».

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أضاف «الخشت»، في مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الجامعة تفتح ذراعيها وكل إمكانياتها لأبناء مصر جميعًا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه عندما علم بأن «سلام» يعاني من أزمة صحية تواصل معه شخصيًا.

ولفت إلى أن الجامعة ستوفر لـ«سلام» العلاج في مستشفى معهد الأورام، معقبًا: «سيبدأ رحلة علاجه غدًا بمعهد الأورام».