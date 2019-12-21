شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح حقيقة غياب الشمس لمدة 3 أيام متتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد عن غياب الشمس لمدة 3 أيام متتالية، مؤكدا أن عدد ساعات سطوع الشمس جيدة خلال ساعات النهار، وهو ما سيؤدي إلى دفء الطقس خلال ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة مع غروب الشمس بشكل سريع.

وأوضح «شاهين»، في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، السبت، أن هناك فارقًا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المناطق، يصل إلى 10 درجات.

أضاف «شاهين» أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيكون الجو مستقرًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن مصر بدأت الدخول في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أنه لا توجد تقلبات جوية حتى الآن.