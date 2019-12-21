شكرا لقرائتكم خبر عن حلول «مؤقتة» لتمكين المدارس الخاصة من الامتحانات إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية، إن اجتماع الجمعية مع وزارتى الاتصالات والتعليم، أسفر عن استحالة توصيل شبكات الإنترنت إلى المدارس الخاصة، قبل امتحانات الصف الثانى الثانوى والمقررة إلكترونياً، فى يناير المقبل، بسبب ضيق الوقت، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات أكدت صعوبة توصيل الإنترنت إلى 650 مدرسة خاصة فى الوقت المتبقى على بدء الامتحانات.

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وأضاف «علام»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن وزارة الاتصالات توصلت مع وزارة التعليم لحل مؤقت لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات الكترونياً داخل مدارسهم، يتمثل فى زيادة سرعة الإنترنت فى الشبكة الداخلية للمدارس إلى 100 ميجا، واستخدام جهاز «راوتر» فائق السرعة وتقوية الشبكات الداخلية فى المدارس.

وأشار إلى أن الوزارتين تبدآن، العام المقبل، التفاوض على توصيل شبكات الإنترنت الخارجية «الفايبر» إلى المدارس عن طريق شركة We التى تتولى الحفر وتوصيل الألياف الضوئية، وتوصيل الشبكات الداخلية، موضحاً أن بعض المدارس تمكنت من الوصول إلى منصة الامتحانات الالكترونية العام الماضى بسرعة 60 ميجا، وعند زيادة السرعة إلى 100 ميجا سيكون الوصول للمنصة أسرع وأسهل، خاصة فى ظل قلة عدد الطلاب مقارنة بباقى المدارس.



وأكد علام أن الاجتماع تطرق لتكلفة التوصيل والتى بلغت نحو 3 ملايين جنيه لأقرب مدرسة من السنترال، ووصل فى المناطق الجديدة لنحو 5 ملايين جنيه وهى تكلفة باهظة على المدارس.