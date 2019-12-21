شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوحامد: الزيادة السكانية ثان أخطر مشكلة تواجه مصر بعد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك استراتيجية جرت صياغتها عام 2014 عندما كان المهندس إبراهيم محلب رئيسا لمجلس الوزراء، شارك فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حددت واجبات بعض الجهات ومن ضمنها المؤسسات الدينية للقضاء على المشكلة السكانية.

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وأضاف «أبوحامد»، في لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أن القيادة السياسية تتحدث دائما عن تجديد الخطاب الديني وحل المشكلة السكانية، ثاني أخطر مشكلة تواجه مصر بعد الإرهاب.

وتابع أنه رغم اتخاذ مجلس النواب إجراءات رادعة ضد المتسببين في زواج القاصرات، شملت الولي والراعي، إلا أن بعض حالات الزواج مازالت منتشرة في بعض المناطق داخل مصر، لأن هناك أعرافًا تؤيد هذا النوع من الزواج.

وأكد أن مشكلة زواج القاصرات والمشكلة السكانية تحتاجان إلى المواجهة الشاملة، بداية من التوعية والإرشاد للطلاب في المدارس.