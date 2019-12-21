شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين من كفر الشيخ: المحاماة رسالة وليست مهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، في لقائه بمحامي كفر الشيخ وطلاب معهد التدريب للمحامين بالمحافظة، أن المحاماة «رسالة وليست مهنة».

وقال «عاشور»: «أتحدث أولًا لأبنائي طلاب معهد المحامين وأقول لهم إننا في مرحله غاية في الخطورة، وأنصحكم وأنتم في مستهل عملكم بأن المحاماة رسالة سامية لها قيمة عليا ولا تقبل التجزئة والانفصام، وتتسم بالشفافية، وهي فروسية».

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أضاف نقيب المحامين: «لا يمكن للمحامي إلا أن يكون فارسا، ويتخلى عن أدوات الغش، والمحامي ملتزم بأن يعمل بالأمانة والشرف، ولا يخدع أحدًا حتى خصومه».

وانتقد النقيب الترويج العشوائي من البعض لأداء النقابة، قائلا: «لقد قمنا بتنقية الجداول من غير المشتغلين، ولن نقبل فيها بحملة الدبلومات والتعليم المفتوح».

تابع: «وضعنا قانونا بذلك، وقانون المحاماة يؤسس لأكاديمية ستبدأ عام 2021، ولن ينضم للنقابة إلا من أمضي عامين في الأكاديمية، وبالتالي التقدم للنقابة سيكون أصعب من التقدم للنيابة والقضاء، تلك هي ضوابطنا وثوابتنا».