شكرا لقرائتكم خبر عن «حق الغلابة».. إزالة الأسوار المانعة لرؤية البحر على كورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «من حق الغلابة رؤية البحر»، شنّت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، السبت، حملة مكبرة لإزالة الأسوار والأكشاك الخشبية وكل الموانع التي تحجب رؤية البحر بطريق كورنيش الإسكندرية.

تأتي الحملة في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي أصدر قرارًا خلال جولة ميدانية على الكورنيش، الجمعة، بإزالة كل الموانع وتقليم الأشجار التي تعوق رؤية البحر: «من حق الغلابة يشوفوا البحر».

شارك في الحملة 5 جهات، هي: الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة المركزية للنظافة والتجميل، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، وأحياء المنتزه أول وثان.

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من جهته، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الحملة تضمنت شواطئ أحياء المنتزه أول وثان بدءًا من سور حدائق قصر المنتزه.

وأضاف «رشاد» أن الحملة أسفرت عن تقليم الأشجار وتقليل ارتفاعاتها بما لا يعوق رؤية البحر، فضلًا عن إزالة «المشمعات» من الكافتيريات التي سببت إزعاجًا للمواطنين لحجبها رؤية البحر.

وأوضح رئيس إدارة السياحة والمصايف أنه جرى إزالة أسوار وأكشاك خشبية مقامة على الشواطئ بشكل غير قانوني لضمان عدم حجب الرؤية، وإزالة ألعاب الأطفال المحظور إقامتها طبقا لكراسات الشروط.

في السياق، قرر المحافظ تشكيل لجنة من الخبراء لوضع دليل إلزامي يحدد بنود التعاقدات الجديدة التي ستقوم المحافظة بإبرامها مع مستأجري الشواطئ، وتوحيد شكل البوابات وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم.

حملة لإزالة أسوار كورنيش الإسكندرية

حملة لإزالة أسوار كورنيش الإسكندرية

حملة لإزالة أسوار كورنيش الإسكندرية

حملة لإزالة أسوار كورنيش الإسكندرية