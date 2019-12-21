شكرا لقرائتكم خبر عن «بابا نويل» يصل إلى مطار مرسى علم قادمًا من بلجيكا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الخامسة، وصل السائح البلجيكي كون هلرت مرتديًا ملابس بابا نويل إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء السبت، للاحتفال بأعياد الكريسماس مع السائحين الأوروبيين الذين يتوافدون إلى المنطقة في هذا التوقيت من كل عام.

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وأعدت إدارة مطار مرسى علم احتفالية لاستقبال بابا نويل عند وصوله للمطار، بمشاركة السائحين الأوروبيين الذين فوجئوا بوجود بابا نويل، والتقطوا معه الصور التذكارية.

وقام بابا نويل بتوزيع الهدايا على السائحين الأجانب وسط فرحة غامرة من الركاب، في أجواء من الزينة وانتشار أشجار عيد الميلاد التي أحضرتها إدارة المطار بهذه المناسبة.

ويبلغ السائح البلجيكي كون هلرت 45 سنة، ويعمل مدرسًا، ووصل إلى مرسى علم بصحبة أسرته، وسبق له زيارة مرسى علم 9 مرات، بينها 4 مرات ارتدى فيها ملابس بابا نويل.

مطار مرسي علم يستقبل بابا نويل قادما من بلجيكا

مطار مرسي علم يستقبل بابا نويل قادما من بلجيكا

مطار مرسي علم يستقبل بابا نويل قادما من بلجيكا