وزراء ومشاهير في عزاء شقيقة مرتضى منصور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تصوير - هاني رجب:

أقيم اليوم السبت، عزاء شقيقة مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

حضر العزاء عدد من المسؤولين والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب ونجوم الفن والرياضة.

جاء على رأس الحضور: الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما شارك في العزاء: شيكابالا قائد فريق الزمالك، والإعلامي عمرو الليثي، وحسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والفنان ياسر جلال، والإعلامي وائل الإبراشي، وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.

وتوفيت مساء الثلاثاء الماضي، شقيقة مرتضى منصور، وأقيمت الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.

