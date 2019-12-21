قطع المياه عن التجمع الأول والرحاب لمدة 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أعلن جهاز تنمية القاهرة الجديدة، قطع مياه الشرب عن التجمع الأول بالكامل وجزء من الرحاب 1، لمدة 6 ساعات. وأرجع الجهاز في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، السبت، قطع المياه، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه بالطريق الدائري. Advertisements ولفت إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاح الكسر وضخ المياه بعد 6 ساعات. وأوضح الجهاز، أنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، ويمكن الاتصال على 15100 في حالة احتياج السيارات. ونصح المواطنين، بفتح كافة صنابير المياه بالمنزل لمدة 5 دقائق دون استعمال، مضيفا أنه حال وجود أي عوائق أو عكارة أو تغيير في اللون أو الطعم أو الرائحة، الاتصال على الخط الساخن 15100.

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