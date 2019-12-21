أخبار مصر | 120 عملا فنيا.. افتتاح معرض "مبدعون على الطريق" بالمتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 120 عملا فنيا.. افتتاح معرض "مبدعون على الطريق" بالمتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، صباح اليوم السبت، معرض فتي بعنوان "مبدعون على الطريق" لفنون الطفل والناشئة، والذي يأتي بالتعاون مع جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع.

وشهد الافتتاح الدكتوره سماء يحيي الفنانه التشكيلية، والسيد اللواء محمد عاشور مدير عام الجمعية، والأستاذة رشا عصمت مدير قطاع البرامج، ورشا جمال رئيسة القسم التعليمي بالمتحف، وعلى هامش المعرض أقيمت ورشه للحكي التراثي بقاعه القسم التعليمي بالمتحف قدمتها الباحثه بشؤون التراث شذى يحيي.

ومن ناحيتها قالت رشا جمال إن المعرض ناتج أعمال الورش الفنية التي تدرب عليها الأطفال خلال شهرين بمثرات الجمعة، وقد استاف المتحف أعمال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 17 عاما مع عقد بروتوكول مستقبلي مع الجمعية لمزيد من التعارون لتدريب الأطفال بالقسم التعليمي بالمتحف.