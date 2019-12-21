أخبار مصر | جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال وعلاء مبارك يقدمان واجب العزاء في شقيقة مرتضى منصور.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص كل من جمال مبارك وشقيقه علاء نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء اليوم، على تقديم واجب العزاء للمستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، فى وفاة شقيقته، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتلقى مرتضى منصور، العزاء فى شقيقته التى وافتها المنية الثلاثاء الماضى بمدينة المنصورة وتم دفن الجثمان بقربة بشالوش مركز ميت غمر.

وشارك في العزاء حتى الآن، عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة من بينهم علاء وجمال مبارك، ومصطفى بكري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.