أخبار مصر | الأوراق وطلبات الترشح.. التفاصيل الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة "البيطريين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوراق وطلبات الترشح.. التفاصيل الكاملة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة "البيطريين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتح النقابة العامة للأطباء البيطريين، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، غدا الأحد، وذلك على منصب النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، من العاشرة صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.

وترصد "الخليج 365" كافة التفاصيل حول عملية الترشح.

المقاعد الخالية للترشح:

مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين.

ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ممن مضي علي عضويتهم 15 عاما.

ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة علي مستوي الجمهورية ممن مضي علي عضويتهم أقل من 15 عاما.

مقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لا يكون من محافظة الجيزة.

مقعد لعضوية منطقة وسط الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لا يكون من محافظة القليوبية.

مقعد لعضوية منطقة غرب الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لا يكون من محافظة البحيرة.

مقعد لعضوية منطقة شرق الدلتا ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لا يكون من محافظة الشرقية.

مقعد لعضوية شمال الوجه القبلي ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لا يكون من محافظة بني سويف.

مقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلي ممن مضي علي قيده أقل من 15 عاما، علي أن لا يكون من محافظة أسيوط.

مجالس النقابات الفرعية لجميع المحافظات، عدا نقابة قنا والقاهرة والجيزة وذلك علي النحو التالي:

أين ستتلقى طلبات الترشح ؟

المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

الأوراق المطلوبة للترشح علي مقعد النقيب العام:

1.اسم المرشح رباعي واسم الشهرة "إن وجد".

2.رقم العضوية بالجدول العام.

3.المستوي النقابي الذي يود الترشح له (النقيب، عضو فوق 15 عاما، عضو أقل من 15 عاما).

4.عنوان المرسلة الخاص بالمرشح بالتفصيل.

5.أرقام التليفونات الخاصة بالمرشح.

6.صورة بطاقة الرقم القومي.

7.صورة كارنية النقابة ساري (علي أن يكون مسددا الاشتراكات السنوية لعام 2019).

8.عدد 2 صوره فوتوغرافية للمرشح.

علي أن يتم ملئ استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات.

الأوراق المطلوبة للترشح على منصب رئيس النقابة الفرعية، وأعضاء مجلس النقابات الفرعية:

1.اسم المرشح رباعي واسم الشهرة 'إن وُجد'.

2.رقم العضوية بالجدول العام.

3.المستوي النقابي الذي يود الترشح له (رئيس النقابة الفرعية، عضو فوق 15 عاما، عضو أقل من 15 عاما).

4.عنوان المرسلة الخاص بالمرشح بالتفصيل.

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5.أرقام التليفونات الخاصة بالمرشح.

6.صورة بطاقة الرقم القومي.

7.صورة كارنية النقابة ساري (علي أن يكون مسددا الاشتراكات السنوية لعام 2019).

8.أصل شهادة من النقابة الفرعية تفيد بإن المرشح مقيد بسجلات النقابة الفرعية.

9.أصل شهادة من جهة العمل الذي يعمل به العضو المرشح سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص علي أن تكون ممهورة بختم الجهة.

10.الطبيب المرشح الغير عامل يقدم إقرار بأنه لا يعمل بجهات حكومية أو خاصة.

11.عدد 2 صوره فوتوغرافية للمرشح.

الأوراق المطلوبة من الأطباء الراغبين في الترشح علي منصب عضوية النقابة العامة للأطباء البيطريين:

1.اسم المرشح رباعي واسم الشهرة 'إن وُجد'.

2.رقم العضوية بالجدول العام.

3.المستوي النقابي الذي يود الترشح له (عضو فوق 15 عاما، عضو أقل من 15 عاما).

4.عنوان المرسلة الخاص بالمرشح بالتفصيل.

5.أرقام التليفونات الخاصة بالمرشح.

6.صورة بطاقة الرقم القومي.

7.صورة كارنية النقابة ساري (علي أن يكون مسددا الاشتراكات السنوية لعام 2019).

8.أصل شهادة من النقابة الفرعية تفيد بإن المرشح مقيد بسجلات النقابة الفرعية.

9.أصل شهادة من جهة العمل الذي يعمل به العضو المرشح سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص علي أن تكون ممهورة بختم الجهة.

10.الطبيب المرشح الغير عامل يقدم إقرار بإنه لايعمل بجهات حكومية أو خاصة.

وفي حاله الترشح خلال البريد، يتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح:

الاسم

تاريخ الميلاد

المنصب الراغب فى الترشح عليه.

أما بالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة:

إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه.

أما للحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص:

إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأي من القطاعين.

المسئول على طلبات الترشح:

الشئون القانونية ستراجع كافة طلبات الترشح فى نهاية الفترة المحددة، ثم يوقع عليها أعضاء لجنة الطلبات، وفى أخر كل يوم عمل سيتم إعداد تقرير شامل بأسماء كافة المترشحين، على جميع المقاعد.

الإجراءات التي ستتخذ عقب غلق باب الترشح:

بعد انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، يستمر تلقى الطلبات المرسلة عن طريق البريد لمدة 3 أيام عمل، لا يتخللهم أيام إجازة، يعقبها عمل كشف نهائي بأسماء كافة المرشحين على كافة المناصب، لتقديمها لمجلس النقابة العامة، بناءا على المادة 36 من نص قانون النقابة، ويتم عقد جلسة طارئة لنظر الكشوف، على أن يتم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات.