أخبار مصر | الخطة الكاملة لتأمين احتفالات أعياد "الكريسماس" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطة الكاملة لتأمين احتفالات أعياد "الكريسماس" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة الداخلية في تنفيذ خُطتها لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية، واحتفالات الكريسماس، بالانتشار بمحيط الكنائس وعدد من المنشآت الحيوية بكافة محافظات مصر؛ لإرسال رسالة طمأنينة للمواطنين المحتفلين بأنه لا شيء يعكر صفو احتفالاتهم.

وتحركت مديريات الأمن في كافة المدن بمحافظات مصر؛ لتنفيذ خطة وزارة الداخلية لتأمين الكنائس والفنادق والمنشآت الهامة والحيوية؛ تطبيقًا لخطة وزارة الداخلية لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.

وتضمنت خطة تأمين الاحتفالات وضع كمائن وارتكازات أمنية، مدعومة بدوريات التدخل السريع الثابتة والسيارة.

كما تتضمن الخطة الدفع بعناصر البحث والتحري السرية، وعناصر الشرطة النسائية؛ لتفتيش السيدات، ودعم عناصر الفحص والتأمين.

Advertisements

وطالبت وزارة الداخلية جميع المواطنين بالتعاون مع قوات التأمين وتسهيل مهمتهم؛ لتنفيذ خطط التأمين على أكمل وجه، مؤكدة على أن المواطن المصري يملك من الوعي ما يؤهله لمعاونة القوات في تأمين المنشآت المختلفة، وأن المواطنين هم شركاء أساسين في إنجاح منظومة التأمين.

وأكد مصدر أمني أن القوات تنتشر بمحيط دور العبادة المساجد والكنائس بكافة محافظات مصر، لتأمين احتفالات المواطنين بأعياد رأس السنة الميلادية، وأعياد الكريسماس، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة مُبتكرة لتأمين الاحتفالات، تتضمن نشر كافة العناصر والقوات لتأمين المحتفلين.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن قوات تأمين الاحتفالات تستعين بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية، للمساعدة في تأمين المحتفلين بأعياد رأس السنة والكريسماس، مؤكدًا على أنه سيتم توسيع دائرة الاشتباه، وتفتيش الجميع دون استثناءات؛ سعيًا لإنجاح خطة التأمين.

وكان قطاع أمن القاهرة بوزارة الداخلية، استعرض خطة تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس، وقدّمت القوات المشاركة في خطة التأمين عرضًا تضمن استعراض مهام كل مجموعة على حدى، واستعراض المركبات والآليات المشاركة في تأمينات المنشآت الحيوية، ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، تزامنًا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.