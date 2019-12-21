أخبار مصر | ابن المؤسسة العسكرية.. اختيار بطل مصر كأفضل مصارع روماني في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابن المؤسسة العسكرية.. اختيار بطل مصر كأفضل مصارع روماني في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل محمد إبراهيم الشهير بـ"كيشو" نجم مصر وابن المؤسسة العسكرية "لاعب مدرسة سموحة الرياضية العسكرية" على لقب أفضل مصارع روماني أقل من ٢٣ سنة لعام ٢٠١٩ من الإتحاد الدولي للمصارعة.

جاء اختيار الإتحاد الدولي للمصارعة لـ"كيشو" بعد حصوله على لقب بطل العالم تحت ٢٣ سنة للعام الثاني على التوالي بعد أن فاز في جميع مبارياته ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في بودابست.

بدأ كيشو لعبة المصارعة الرومانية في سن صغيرة وتنبأ له مدربوه بأن يكون بطلا ويحصد الذهب، ولفت "كيشو" الأنظار رغم سنة الصغيرة "٢٣ سنة" ليحصل على الميدالية الذهبية تلو الأخرى ليرفع علم مصر فوق منصات التتويج وسط تصفيق وإعجاب الجميع من موهبة اللاعب، ليصبح بطل العالم ابن مصر والمؤسسة العسكرية حدوتة مصرية ومحط إشادة من بلاد العالم، وكان آخر هذه الميداليات التي حصل عليها كيشو ذهبية وزن تحت ٦٧ كجم ببطولة العالم التى أقيمت مؤخرًا بالمجر بعد التغلب على لاعب بيلاروسيا ٩ صفر.

وقبلها فوزه بذهبية دورة الألعاب العالمية العسكرية السابعة التى أقيمت بالصين، وكذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

وقد لفت كيشو أنظار رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة ناناد لالوفيتش الذي أشاد ببطل مصر، مؤكدًا أنه لاعب من طراز فريد، وأنه خير سفير للمصارعة المصرية في المحافل الدولية لامتلاكه إمكانات وقدرات رائعة، وطالبه بأن يستمر علي ذلك في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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من جانبه أعرب كيشو عن سعادته الغامرة بحصوله علي لقب أفضل مصارع روماني أقل من ٢٣ سنة لعام ٢٠١٩، مؤكدًا أن هذا اللقب فأل حسن في نهاية العام، وسيكون بمثابة دفعة معنوية كبيرة تدفعه للأمام لتقديم الأفضل في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، ووعد الجميع بالحصول علي ميدالية اوليمبية في طوكيو.

يذكر أن كيشو تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى، ليكون أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد.

من جانبه هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب محمد إبراهيم السيد "كيشو" لاعب المنتخب المصري وابن المؤسسة العسكرية، بحصوله علي وهذا اللقب.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لن ولم تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاعبي المنتخبات القومية في مختلف الألعاب الرياضية لتحقيق الميداليات الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠ وإسعاد الجماهير المصرية.

كما أشاد اللواء عصام النوار رئيس الاتحاد المصري المصارعة بإنجاز كيشو الذي وصفة بأنه واحد من أبرز لاعبى المصارعة في مصر فى الفترة الأخيرة وانه يتوقع له المزيد من التألق في البطولات القادمة في ظل الدعم والمساندة التي يقدمها الاتحاد لجميع اللاعبين الأبطال.