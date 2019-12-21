مصر | القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية فى النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة النزهة حبس، 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الدراجات النارية فى النزهة، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تلقى اللواء مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، بأنه أثناء تواجد قوة أمنية بمنطقة شيراتون لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنوا من ضبط عاطل وبحوزته سلاح أبيض "كتر" أثناء استقلاله دراجة نارية، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها أثناء توقفها أسفل أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأضاف بقيامه بارتكاب 7 حوادث سرقة دراجات نارية بنفس الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائهم، وأضاف بتصرفه فى باقى الدراجات المستولى عليها بالبيع لأحد الأشخاص "محدد وجارٍ ضبطه" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات