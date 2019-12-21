مصر | لتبوله اللاإرادي.. التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوجة والده بمنشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتبوله اللاإرادي.. التحقيق في واقعة مقتل طفل على يد زوجة والده بمنشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بحنوب الجيزة، التحقيق في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، على يد زوجة والده، بمنطقة منشأة القناطر

وكشفت التحقيقات، أن زوجة والد الطفل اعتدت عليه بالضرب والتعذيب، إثر تأديبه لتبوله لا إراديًا، حتى سقط على الأرض، فقامت الزوجة ووالد الطفل بدفنه دون تصريح، وعند عدم رجوع الطفل لوالدته شكت في الأمر، وعلى الفور قدمت بلاغ ضدهما.

وبمواجهه زوجة والد الطفل، اعترفت بارتكاب الواقعة وأنها لا تقصد قتله ولكن مجرد تأديبه.

وأمرت النيابة، باستخراج جثة الطفل الذي قتل على يد زوجة والده، لانتداب الطب الشرعي، للتشريح للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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وكانت قد ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بقتل ابن زوجها البالغ من العمر 3 سنوات، كما تم القبض على والد الطفل لتستره على الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة، كانت بتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه طليقها وزوجته بقتل ابنها الذي يقيم بصحبة والده.

بإجراء التحريات تبين للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أن زوجة والد الطفل اعتدت عليه بالضرب مما أسفر عن مفارقته الحياة، بسبب تبوله في ملابسه، وساعدها زوجها "والد الطفل" في دفنه دون تصريح.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.